Meteoroloji'den aynı gün için 2 uyarı: Marmara ve Ege için fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış, denizlerde de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM, hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağını belirtti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak olması bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

MGM, ulaşımda ki aksamalara karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.