Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

2.01.2026 15:50:00
DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara’da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın, Batı Karadeniz ve Marmara’da 4 Ocak Pazar günü, Kuzey Ege’de ise 5 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

