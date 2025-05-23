Meteoroloji'den Ege Bölgesi için 'sıcak hava' ve 'toz taşınımı' uyarısı!

Meteoroloji İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir illerinin yer aldığı Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı bildirildi.

Açıklamada, yerde ve atmosferin üst kesimlerinde güneyli rüzgarların taşıdığı sıcak hava nedeniyle hafta sonu sıcaklığın hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle yarından itibaren Afrika üzerinden Sahra tozu taşınımı olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

HAFTA BAŞI YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİLECEK

25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak, yağışlı havanın etkisine girmesiyle birlikte yağışın ilk saatlerinde çamur yağışı şeklinde olacağı ve aralıklarla yağış geçişlerinin bölgemizde önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi. 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşeceği beklendiği duyuruldu.