Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için 'saatli' uyarı: Perşembe ve cumaya dikkat!

Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batısı için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu şehirlerdeki yağışların gece 03.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayacağı bildirildi.

7 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI

Trakya ve Kıyı Ege'de bulunan yedi şehir için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Bu şehirler; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ olarak açıklandı.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İZMİR'E SEL UYARISI

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, en şiddetli yağışın İzmir'de görüleceğini söyledi.

İzmir'in birçok ilçesinde şiddetli yağış görüleceğini kaydeden Çalışkan, metrekareye yağış miktarının yer yer 50-60 kilogramı geçebileceği uyarısında bulundu.

Perşembe günü için sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Çalışkan, Aydın'da görülecek yağışların da şiddetli olacağını kaydetti.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Çalışkan cuma günü için ise lodos uyarısında bulundu.

İstanbul ve İzmir'de şiddetli lodos görüleceğini söyleyen Çalışkan, "Marmara ve Ege genelinde cuma günü lodos çok şiddetlenecek" dedi.

Çalışkan, cuma günü deniz ulaşımında iptaller olabileceği de söyledi.