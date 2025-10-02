Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında kuvvetli (21-60 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.