Meteoroloji'den o bölge için 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, bugün Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini, bu sebeple oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

KISA SÜRELİ FIRTINA GELİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını kaydeden MGM, rüzgarın Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini ifade etti.