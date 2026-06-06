Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin hava sıcaklığı değerlendirmesini paylaştı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bölgelerde vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalarını öneriyor.

Hava sıcaklıklarındaki artışın hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.