Meteoroloji duyurdu: Doğu Akdeniz'de 'sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:56

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de yağışların, bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor.

Yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.