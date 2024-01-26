Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. İstanbullular karın ne zaman yağacağını merak etti. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?
- 'Ali Yerlikaya'nın aleyhinde kampanya...'
- Galatasaray Kerem ve Icardi ile güldü!