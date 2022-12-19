Meteoroloji duyurdu! İşte kar beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini paylaşarak yurttaşlara uyarıda bulundu.
Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(20 – 26 Aralık 2022) Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde azalarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için kar yağışı uyarısında bulundu.
KAR YAĞMASI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesinde salı günü Orta ve Doğu Akdeniz’in yüksekleri (1250 metre ve üzeri rakımlı yerler) ile Konya’nın, Karaman’ın ve Niğde’nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği duyuruldu.
Kar yağışlarının 21.12.2022 çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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