Meteoroloji'den Bursa için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dört ilçesi sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bu gece 04.00'dan başlayıp salı günü saat 23.59'a kadar sürmesi kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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