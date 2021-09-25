Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artışa geçiyor!

25 Eylül 2021 Cumartesi, 09:15

Geçtiğimiz hafta ülke genelindeki soğuk hava etkisini gösterirken MGM'den yapılan yeni açıklamaya göre, hava sıcaklığı 2 derece artacak.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIK ARTIYOR

Meteorolojiden gelen bilgilere göre soğuk hava dalgası etkisini kaybedecek sıcaklıklar 10 derece birden artacak.

Yapılan açıklamada bugün Marmara, Ege ve Akdeniz’de güneşli havanın etkili olacağı belirtildi. Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sağanak etkisini kuvvetli gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.