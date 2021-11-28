Meteoroloji fırtına açıkladı, validen önemli çağrı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerinden itibaren Marmara'da rüzgarın etkili olacağını açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan tedbir açıklaması geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere, yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar Marmara, Kıyı Ege ve Ege’nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Marmara bölge genelinde etkili olacağı belirtildi.
VALİDEN UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
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