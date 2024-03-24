Meteoroloji fırtına uyarısı verdi! 25 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

Yayınlanma: 24.03.2024 - 22:12

Güncelleme: 24.03.2024 - 22:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 25 ve 26 Mart 2024 tarihlerinde kuvvetli fırtınalar bekleniyor. Yurttaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor? Peki, 25 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

Meteoroloji tarafından tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI YAPILDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ANKARA'DA DA FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

FIRTINADAN DOLAYI OKULLAR TATİL OLACAK MI?

25 Mart Pazartesi ve 26 Mart Salı günü beklenen kuvvetli fırtınalardan dolayı, okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.