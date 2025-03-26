Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Çöl tozuna karşı maske uyarısı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Mali üzerinden gelen çöl tozlarının tüm yurtta etkili olacağını duyurdu. Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, toz taşınımının özellikle solunum rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'SOLUNUM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR'

Hüseyin Can Ertürk, çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve bebekler için risk oluşturduğunu söyledi. Tozların solunum sıkıntılarına, gözlerde tahrişe ve ciltte döküntülere neden olabileceğini belirten Ertürk, “Bu dönemde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerek. Zorunlu kalmadıkça vatandaşlar evlerinde kalmalı dedi.

MASKE VE HİJYEN UYARISI

Dışarı çıkmak zorunda olanların tozları filtreleyebilen kaliteli maskeler kullanmasını öneren Ertürk, solunum yolunda herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Alınabilecek ilk önemleden birinin maske kullanımı olduğuna vurgu yapan Ertürk, Özellikle risk grubunda yer alan bireyler dışarı çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar koruyucu maske kullanmalı dedi. Ertürk, çöl tozlarının vücuda temasını en aza indirmek için eve dönüldüğünde yüz ve gözlerin ılık suyla yıkanması, duş alınması gerektiğini ifade etti. Toz taşınımının doğaya da zarar verebileceğini belirten Ertürk, bitkilerin üzerini kaplayan tozların güneş ışınlarının geçmesini engelleyerek fotosentezi olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Denizin üzerine yoğun bir şekilde inmesi halinde su altı ekosistemine de zarar verebileceğini belirten Ertürk, “Sağlığı olumsuz yönde etkilememesi adına bu tür durumlarda özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor diye konuştu.