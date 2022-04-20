Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun Batı Karadeniz kesiminde yarından itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji, yurttaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, Batı Karadeniz bölgesinde yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.
SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarıda şunlar kaydedildi:
- Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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