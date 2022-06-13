Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un oğlunun sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün başındaki isim Volkan Mutlu Coşkun’un oğlunun Ankara’daki sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:39
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un oğlunun sünnet düğünü yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı
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Ankara'da dün Dikmen, Mamak, Keçiören, bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle can kayıpları yaşanmıştı.

Yağış sonrası cadde ve sokakların sel sularına teslim olduğu Ankara'da, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un da mağdur olduğu öğrenildi. 

 

Odatv'nin haberine göre, Volkan Mutlu Coşkun’un oğlu Yaman’ın Ankara’daki sünnet düğünü, yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Coşkun'un oğlunun sünnet düğünü için aşırı yağış beklenen günü seçmiş olması sosyal medya alay konusu haline geldi.   


Volkan Mutlu Coşkun meteoroloji düğün
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