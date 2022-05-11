Meteoroloji havaların ısınacağı tarihi açıkladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayımladı. Buna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artışa geçecek. Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 24 dereceyi aşacak. Bugün ise Anadolu’da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise perşembe gününden itibaren hissedilir bir yükseliş yaşanacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman’ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya’nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.