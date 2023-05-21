Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat

Yayınlanma: 21.05.2023 - 19:51

Güncelleme: 21.05.2023 - 19:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin bugün yaptığı uyarı şöyle:

“22.05.2023 Pazartesi günü İç Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile İzmir'in, Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinde ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”