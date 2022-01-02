Meteoroloji il il açıkladı: Kar geliyor

02 Ocak 2022 Pazar, 19:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminini paylaştı. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Salı günü ise 21 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın; Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

21 İLE KAR YAĞACAK

Öte yandan salı günü; Erzincan, Tunceli, Kastamonu, Bitlis, Ağrı, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı bekleniyor.