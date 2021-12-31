Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kırmızı kodla uyarı yapılan Antalya'da şiddetli yağış etkili oluyor: Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldıKırmızı kodla uyarı yapılan Antalya'da şiddetli yağış etkili oluyor: Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı
ANTALYA İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:
Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yer yer hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Diyanet'in 'rakı davası' reddedildi
- Akaryakıtta rekor zam!
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin