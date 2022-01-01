Meteoroloji'den uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre, 5 il için sarı kod uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. Öte yandan pazar (2 ocak) günü için 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
FIRTINA BEKLENİYOR
“Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın (02.01.2022 Pazar) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde(50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (02.01.2022) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.”
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- AKP'den zamlar için açıklama
- İsmailağa'da ipler koptu
- İstanbul'un enflasyonu fırladı!
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam
- 2022 yılı resmi tatil takvimi belli oldu