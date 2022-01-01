Meteoroloji'den uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

01 Ocak 2022 Cumartesi, 20:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. Öte yandan pazar (2 ocak) günü için 5 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

FIRTINA BEKLENİYOR

“Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın yarın (02.01.2022 Pazar) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde(50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (02.01.2022) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.”