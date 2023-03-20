Meteoroloji, Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde 22 Mart Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların perşembe yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.
Bölgede hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekilen açıklamada, çarşambadan itibaren sıcaklığın yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.
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