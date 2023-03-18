Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 22:56

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 22:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayaca, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz ile Konya’nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın nzamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, yarın güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.