Meteoroloji saat verdi: 10 kent için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınlarına karşı yurttaşların tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
10 İLE SARI KODLU UYARI
Yağışların, Uşak,Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Söz konu su 10 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
??7 Ağustos 2022 (Pazar)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 7, 2022
?Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NboCH0RTy2
AFAD'TAN UYARI
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.
??????@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) August 6, 2022
?? Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren,
?? Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. pic.twitter.com/XefXVUnLui
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