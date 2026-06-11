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Meteoroloji saat verdi: 2 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: 2 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı!

11.06.2026 16:23:00
Güncellenme:
AA
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Meteoroloji saat verdi: 2 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması istedi.
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Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın ise bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YURTTAŞLARA UYARI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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