Meteoroloji duyurdu: Ege Denizi için fırtına uyarısı!

Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji duyurdu: Ege Denizi için fırtına uyarısı!
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:05

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin, "Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Kuzey ve Güney Ege'de fırtınanın 4 Mart gecesi etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

 


Etiketler: #Ege Denizi #Fırtına

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