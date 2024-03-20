Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün yurdun doğu bölgelerinde beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.
Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.
SAAT VERİLDİ
Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşam saatleriyle yarın akşam saatleri arasında Osmaniye geneli ile Adana'nın güneyi ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde, tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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