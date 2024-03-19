Meteoroloji tarih verdi: Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı!

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:12
Meteoroloji tarih verdi: Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı!
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinde rüzgarın kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK!

Güney Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği aktarıldı. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilip, "Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluk üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


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