Meteoroloji tarih verdi: Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı!
Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinde rüzgarın kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK!
Güney Ege'de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği aktarıldı. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilip, "Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluk üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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