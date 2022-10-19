Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MGM’den bugün yapılan açıklama şöyle:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; 20.10.2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltarak gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de Cuma güzü havanın soğumasıyla 1400-1500 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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