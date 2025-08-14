Meteoroloji saat verdi: Marmara, Ege ve Karadeniz için 'fırtına' uyarısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 12:24:00
AA
Meteoroloji; Marmara, Ege ve Karadeniz'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre; Batı Karadeniz’de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara’da da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’de ise; yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra sona ereceği öngörülüyor.

