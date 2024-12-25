Meteoroloji saat verdi... Marmara için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:54

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:54

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada bugün akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.