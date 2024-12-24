Meteoroloji tarih verdi... Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji, Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde başlayıp perşembe akşamına kadar fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih verdi... Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

KUZEY EGE'DE FIRTINA

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


Etiketler: #Doğu Akdeniz #Fırtına #kuzey ege #meteoroloji

İlgili Haberler

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji açıkladı: 24 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler