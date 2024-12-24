Meteoroloji tarih verdi... Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji, Kuzey Ege ile Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde başlayıp perşembe akşamına kadar fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.
KUZEY EGE'DE FIRTINA
Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de ise, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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