Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji saat verdi: Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

12.06.2026 12:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Meteoroloji saat verdi: Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün öğle saatlerinden sonra Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç ve güney kesimlerinde (Şarköy, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Genel olarak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde (Keşan, Enez ve İpsala) cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İlgili Konular: #Trakya