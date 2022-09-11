Meteoroloji saat verip uyardı: Sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak. Bugün öğleden sonra bazı illerde sağanak yağış etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 12°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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