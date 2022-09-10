Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 21:46
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. 

Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojinin güncel hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, haftanın ilk gününden sonra (12 Eylül Salı günü) sağanak yağış ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını artırması bekleniyor. 


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