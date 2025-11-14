Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... Sivas, beyaza büründü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyardığı Sivas'ta, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.
Akşam saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
Koyulhisar ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağdı. Kar nedeniyle köylerdeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise aralıklarla karla karışık yağış etkili oluyor.
BOLU
Bolu’da hava sıcaklıklarının kış aylarında en düşük olduğu yerler arasında yer alan Anadolu Otoyolu’nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
KAYSERİ
Erciyes Dağı ise, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beraber beyaza büründü.