Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların; yurdun kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacak, soğuk hava önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENTİSİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de, İstanbul'da cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. Açıklamada, "Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Uyarı şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Bölgemizin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmur, pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir.

Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı olacağı beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

"KARA, HAVA VE DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bölgemizdeki il merkezlerinde; 26 Aralık 2025 ila 02 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

İstanbul: 0

Edirne: -3

Kırklareli: -3

Tekirdağ: -1

Kocaeli: -1

Sakarya: -2

Yalova: 1"