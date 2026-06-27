Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’da hava 33 dereceye çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 27 Haziran Cumartesi günü ve önümüzdeki haftayı kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Güncel verilere göre, İstanbul'da gün içinde hava sıcaklıklarının sabah 25, öğle 32, akşam 29 ve gece saatlerinde 24 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 45 ile 80 arasında değişeceği kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak belirlendi.

SICAKLIKLAR 33 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde hafta boyunca yağış öngörülmüyor. Kuzeyli yönlerden esen poyrazın zaman zaman saatte 20 ile 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu rüzgarların güneşli havaya rağmen hava sıcaklıklarının daha fazla yükselmesini engellediği ifade edildi.

Hafta sonu 30 ile 32 derece aralığında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren artış göstererek salı, çarşamba ve perşembe günleri 33 derece civarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde megakentte genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.