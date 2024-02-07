Meteoroloji saat verdi... Orta Ege için 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:36

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre; Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.