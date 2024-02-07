Meteoroloji saat verdi... Orta Ege için 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre; Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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