Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesiminde yarın sabahtan itibaren 1 gün kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.