Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
Meteoroloji 15 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı bazı illerde etkisini yitirdi. Ancak Meteoroloji tarih ve gün belirterek yeni kar yağışının geleceğini duyurdu. İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 0°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
METEOROLOJİ'DEN YENİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 5 günlük yayımladığı hava durumu tahmin haritasında özellikle perşembe günü yurtta kar yağışı yeniden görülecek.
Video Haberler
- Sokak röportajında tartışma: İhanetle suçladı!
- Dün darp edilen doktor, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı kut
- Zigana Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
- Sağlık çalışanlarından eylem
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
En Çok Okunan Haberler
- Kerem’in gecesi
- Rusya bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu
- Merkez Bankası faizi artıracak mı?
- Lewis Hamilton, ismini ve soyadını değiştiriyor
- ABD ve Venezuela işbirliğine gidebilir mi?
- Türeci ve Şahin Almanya'nın büyük bilim ödülünü aldı
- 'Ömrünü tamamladı'
- Zelenski'den öldürülen gazetecinin ailesine mektup
- Meteoroloji tarih verdi: Kar yeniden geliyor!
- Prof. Ahmet Ercan’dan Marmara depremi uyarısı