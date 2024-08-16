Meteoroloji tarih verdi: Marmara'da hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece artacağını bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; pazartesi gününden itibaren artacak hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
İlerleyen günlerde bazı illerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul’da 31-33, Kocaeli’de 32-35, Sakarya’da 32-35, Yalova’da 31-36, Edirne’de 35-39, Kırklareli’de 33-37, Tekirdağ’da 30-36 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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