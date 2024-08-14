2024'te benzeri görülmemiş sayıda sıcaklık rekoru kırıldı!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:12

Güncelleme: 14.08.2024 - 15:12

2024 yılı, dünya genelinde iklim krizinin etkilerini derinleştirirken rekor sayıda sıcaklık rekoru kırıldı.

Ünlü iklim tarihçisi Maximiliano Herrera'nın The Guardian'a verdiği bilgiye göre, yılın başından bu yana 15 ulusal sıcaklık rekoru kırıldı ve bu, tarihte görülmemiş bir durum olarak kaydedildi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Herrera, 2024'ün ilk altı ayında görülen aşırı sıcaklık olaylarının, daha önce görülmemiş bir seviyede olduğunu belirtti.

Şubat 2024'ten temmuz 2024'e kadar olan dönem, her istatistik açısından en çok rekor kırılan aylar oldu. Bu yılın ekstrem sıcaklıklarının büyük bir kısmı, insan kaynaklı küresel ısınma ve doğal El Niño fenomeninin birleşiminden kaynaklanıyor. Ancak, El Niño'nun şubat ayından bu yana zayıflamasına rağmen rekorlar hızla kırılmaya devam ediyor.

Birçok ulusal ve yerel hava durumu istasyonu, neredeyse her gün yeni sıcaklık rekorları bildiriyor.

Yüksek gece sıcaklıkları, özellikle insanları ve ekosistemleri zorlayarak geri dönüşsüz zararlara neden oluyor.

Örneğin, temmuz ayı sonunda Çin'in Yueyang bölgesi, karanlık saatlerde 32.0°C'lik yüksek bir minimum sıcaklık kaydederek bu durumu kanıtladı.

Bu yıl 50°C'yi aşan sıcaklıklar, en az 10 ülkede kaydedildi. Örneğin, Meksika'nın Tepache kentinde 20 Haziran'da 52°C ile ulusal rekor tekrarlandı. Herrera'nın analizlerine göre, tropik bölgelerdeki rekor sıcaklıklar, 15 ay üst üste her gün kırılmaya devam ediyor.

Herrera, ekstrem hava olaylarının dünyayı neler beklediği konusunda uyarıcı olduğunu ve hayatları, altyapıyı ve ekonomileri tehdit eden riskleri azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi direktörü Carlo Buontempo da, "Yeni rekorlar kaçınılmaz olarak kırılmaya devam edecek, bu gidişat ancak atmosfere ve okyanuslara sera gazı eklemeyi bıraktığımızda duracak" dedi.