Meteoroloji uyardı: 11 ile kar geliyor!

19 Şubat 2022 Cumartesi, 08:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin'in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR

Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE KISA SÜRELİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 12, Parçalı az bulutlu.

İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 14, Parçalı az bulutlu.

EDİRNE: 15, Az bulutlu.

TEKİRDAĞ: 10, Parçalı az bulutlu.

MUĞLA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 20, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 17, Parçalı az bulutlu.

HATAY: 18, Parçalı az bulutlu.

ISPARTA: 8, Parçalı az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 7, Parçalı bulutlu.

KONYA: 5, Parçalı bulutlu.

BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 10, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu.

RİZE: 9, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu.

ERZURUM: 1, Parçalı bulutlu.

HAKKARİ: 5, Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı.

MALATYA: 9, Parçalı bulutlu.

VAN: 4, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 15, Parçalı bulutlu.

MARDİN: 14, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu.