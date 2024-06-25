Meteoroloji uyardı: 5 ile sağanak geliyor!
MGM’nin paylaştığı bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiyor.
Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri uyarı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- İstifa ettiğini duyurdu
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?