Meteoroloji uyardı: 5 ile sağanak geliyor!

MGM’nin paylaştığı bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

ANKA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:10
Meteoroloji uyardı: 5 ile sağanak geliyor!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.


meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri uyarı haberleri

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den o il için flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor

Meteoroloji'den o il için flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı... 13 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 17 il için sağanak uyarısı... 13 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler