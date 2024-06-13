Meteoroloji'den o il için flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporuna göre Kırklareli'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji, Kırklareli'ni beklenen gök gürültülü sağanak
yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için yerel kuvvetli
gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli'de
akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü
sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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