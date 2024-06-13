Meteoroloji'den o il için flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporuna göre Kırklareli'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 22:24
Meteoroloji'den o il için flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor
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Meteoroloji, Kırklareli'ni beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli'de akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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