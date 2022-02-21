Meteoroloji uyardı: 6 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Salı gününden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji bazı iller için de kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre Pazartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu’nun bir bölümünde ise sağanak yağış etkili olacak.
Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Bingöl ve Hakkari.
SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Salı günü Marmara ve Ege’nin bir bölümü, Akdeniz bölgesi ile Güney Doğu Anadolu’da çok kuvvetli yağış beklenirken bir çok ilde de sağanak yağış etkili olacak.
Salı günü kar yağışının etkili olacağı iller ise şöyle; Bingöl, Muş, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Hakkari, Van, Erzurum, Kars, Bitlis.
ÇARŞAMBA GÜNÜ
Çarşamba günü, Karadeniz bölgesi hariç tüm illerde sağanak yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller ise; Hakkari, Van, Muş, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Bitlis.
PERŞEMBE GÜNÜ
Perşembe günü İstanbul, Edirne Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağanak bekleniyor. Perşembe günü kar yağışı beklenen iller ise şöyle;
Ardahan, Hakkari, Kütahya, Sivas, Erzincan, Bayburt, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Yozgat, Niğde, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Van, Ağrı.
CUMA, CUMARTESİ VE PAZAR
Karadeniz ve Akdeniz’in bir bölümünde cuma günü sağanak yağış etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışı hakim olacak. Cumartesi günü yağışlar batıdan itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Pazar günü ise İstanbul ve Edirne’de sağanak yağış beklenirken yurdun büyük bir bölümü güneşli olacak.
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