Meteoroloji uyardı: Edirne ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Edirne ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı yurttaşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Edirne ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, meydana gelebilecek sel ve su basınlarına karşı yurttaşlara tedbirli olmaları için çağrı yaptı. Meteorolojinin uyarısı şöyle:
“Son radar verilerine göre, önümüzdeki 2 saatlik periyot içerisinde (20:50-22:50) Edirne'nin güneyi (İpsala, Keşan) ile Tekirdağ merkez ve batı (Malkara, Hayrabolu, Şarköy) ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi