Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

09 Kasım 2021 Salı, 17:03

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için önemli kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bölgede yaşayan yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN

Yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren bölgemiz Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat genelinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara; (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.