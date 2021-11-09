Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşın duyarlı olması istendi.

(İHA)
09 Kasım 2021 Salı, 17:03
Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için önemli kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji, bölgede yaşayan yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN 

Yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren bölgemiz Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat genelinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara; (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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